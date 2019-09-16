طرق البحيرة تدخل خطة الصيانة والترميم.. رصف 36 شارعا باستثمارات 77 مليون جنيه بينها 22 بإيتاى البارود ..صور

- طرق البحيرة تدخل خطة الصيانة والترميم

- المحافظ: تنفيذ أكبر شبكة لرصف ١٤ شارعا بالقرى باستثمارات ٤٣ مليون جنيه

- بعد معاناة ٢٩ عاما رصف ٢٢ شارعا وطريق بمركز ومدينة إيتاى البارود

- رصف وتوسعة وإنارة طريق برقامة بطول ٢كيلو وعرض ٩ أمتار





عانت شوارع قرى ومدن محافظة البحيرة من عدم الرصف وصيانتها، مما أدى إلى عزلها عن العاصمة دمنهور، خاصة فى فصل الشتاء كما تحولت شوارع مدينة ايتاى البارود، إلى أسواق عشوائية بعد سيطرة الباعة الجائلين عليها وحرمانها من الصيانة والرصف منذ أكثر من ٢٩ عاما على الرغم من رصف شوارع اخرى جانبية عدة مرات بسبب الوساطة والمحسوبية وتضرر الأهالي من المظهر غير الحضارى للشوارع التى يعيشون بها في وسط المدينة، التي يمرون عليها يوميا وأصبحت تسبب قلق وارتباك لهم.





وبعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذ أكبر شبكة طرق على مستوى الجمهورية وصيانة ورصف جميع طرق قرى ومدن محافظات مصر شهدت قرى محافظة البحيرة المعزولة ومدينة ايتاى البارود انفراجة وزف محافظ البحيرة ورئيس مدينة ايتاى البارود بشرى سارة عن تنفيذ أكبر خطة رصف للقرى وشوارع المدن بينها رصف 22 طريق بمدينة ايتاى البارود دفعة واحدة باجمالى استثمارات 34 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية ومن موازنة مديرية الطرق والكبارى .





ويرصد "صدى البلد"، حالة عدد من شوارع قرى محافظة البحيرة، ومدينة ايتاى البارود قبل وأثناء تنفيذ خطة الرصف.





ففى البداية اشتكى سعد عبد العاطى سعد من أهالي مدينة إيتاى البارود من وضع شارع الفالوجا الذي يعد من أهم شوارع المدينة ويتفرع منه ٥ شوارع آخرين بأى خطة رصف من التسعينات علما بأن هناك شوارع فرعية كثافتها السكانية قليلة جدًا تم رصفها عدة مرات بالوساطة والمحسوبية.





وفى نفس السياق أكد مجاهد الخولى حاصل على ليسانس اداب ومقيم بقرية برقامة التى تبعد عن مدينة إيتاى البارود بمسافة مايقرب من ٢كيلو ان طريق قريته يحتاج إلى رصف كامل المواصفات الفنية لأنه يعتبر بديلًا للطريق الزراعى السريع بمحافظة البحيرة مشيرًا إلى أنه عند وجود اى حوادث بالطريق الزراعي أو وقوع اى حوادث يتم تحويل خط سير السيارات إلى طريق برقامة وعلى الرغم من ذلك الطريق متهالك وكله مطبات والبوص والاحراش تكسوا جانبى الطريق .





وأوضح الخولى أنه ذهب ويرافقه وفدا من قريته عدة مرات لمجلس المدينة وارسلوا فاكسات لرئاسة الوزراء طالبوا عدة مرات على مدار أكثر من ١٠سنوات برصف الطريق وانارته رحمة بأهالى قريته الذين يتعرضون للحوادث يوميا و للصالح العام لكون الطريق بديلًا عن الطريق الزراعى السريع.





وبعرض شكاوى أهالى إيتاى البارود المتضررين من عدم رصف شوارع المدينة وطريق برقامة على محمد نعمة كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود أكد على تنفيذ أكبر خطة رصف يشهدها مركز ومدينة إيتاى البارود لأول مرة تضم رصف ٢٢شارع بينها ٥ شوارع لم يتم رصفها منذ أكثر من ٢٠ سنة بالإضافة إلى رصف شوارع طريق النشو والغرب ومربع المخبز الاستراتيجى وباقى الخطة لرصف مداخل القرى وجميعها باستثمارات تبلغ ٣٤ مليون جنيه بينها ١٩ مليون من الخطة الاستثمارية ٢٠١٩/٢٠١٨م و١٥ مليون من موازنة مديرية الطرق والكبارى جميعها من خطة الدولة لافتًا إلى أنه فى خلال شهر سيتم الإنتهاء من رصف هذه الشوارع.





ومن جانبه أضاف المهندس فايز الجندى وكيل وزاره الطرق والكبارى بالبحيرة بأنه جارى تنفيذ رصف طريق برقامة وتوسعة جسر ترعة الخندق بإيتاى البارود وعمل حماية للميول الجانبية بطول كيلو و٨٠٠ متر باستثمارات ٥ مليون و٤٣٠ مليون جنيه مشيرا إلى توسعة الطريق وتعليته وتكسيته من الجانبين حتى يصبح بعرض عرض ٩ متر بينهم متر شمال ويمين كأطراف للطريق بدلا ٤,٥ متر .





وأشار الجندى إلى عدة طرق برصف طريق خليفة العوامر بطول ٢كيلو باستثمارات ٢مليون ٧٠٠ ألف جنيه ,طريق النقراشي بطول كيلو و٥٠٠ متر بتكلفة ٢ مليون و٦٠٠ ألف جنيه ،طريق الروقة بطول كيلو و٢٠٠ متر باستثمارات مليون ،٤٠٠ الف جنيه وطريق القصاصين ارمانيا بطول كيلو ٢٠٠بتكلفة ٢مليون و٦٠٠الف جنيه لافتًا إلى أنه لأول مرة تشهد مديرية الطرق مشاركة عدة شركات لرصف الطرق بأسعار تنافسية





فيما أعلن اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة عن إستكمال خطة الرصف المدرجة ضمن اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019 /2020 والتي تتضمن أعمال رصف وصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق المحافظة طبقًا للخطة الزمنية الموضوعة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية وضمن رؤية مصر 2030 وإستراتيجية التنمية المستدامة مشيرًا إلى قيام مديرية الطرق والنقل بمتابعة بدء أعمال الرصف بمراكز ( الرحمانية - دمنهور - إيتاى البارود - كفر الدوار - المحمودية - كوم حمادة - الدلنجات ) تحت إشراف إدارة التنفيذ بالمديرية وبالتنسيق مع هندسة الطرق بكل مركز لتيسير الحركة المرورية.





وأوضح المحافظ أنه جارى تنفيذ الأعمال لرصف 14 طريق بطول 24.4 كم وبتكلفة إجمالية 43 مليون و850 ألف جنية بعدد 8 مراكز لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن عليها وهم : رصف طريق منشأة حمور - زاوية غزال مركز دمنهور بطول 3 كم بتكلفة 3 مليون و460 ألف جنية ،رصف طريق جسر ترعة أبو دياب مركز دمنهور بطول 2 كم وعمل حماية للميول الجانبية لجسر الترعة بتكلفة 3 مليون و60 ألف جنية ،رصف وتوسعة طريق برقامة جسر ترعة الخندق مركز إيتاى البارود بطول 1.8 كم وعمل حماية للميول الجانبية بطول جسر الطريق بتكلفة 5 مليون و430 ألف جنيه .





ورصف طريق كفر خليفة - العوامر مركز إيتاى البارود بطول 2 كم وبتكلفة 2 مليون و٧٠٠ ألف جنية وفى مركز أبو حمص رصف طريق نصرالله حبيب بطول 2.2 كم وعمل حماية للميول الجانبية لجسر الترعة بتكلفة 3 مليون و280 ألف جنية بالإضافة إلى أعمال رصف طريق دفشو مركز كفر الدوار بطول 1 كم بتكلفة مليون و76 ألف جنية ،ورصف طريق سندرينا مركز المحمودية بطول 2.5 كم وعمل حماية للميول الجانبية لجسر الطريق بتكلفة 4 مليون جنية .





وأضاف المحافظ بأن خطة الرصف تضمنت ايضا أعمال رصف طريق حمد منيسي مركز المحمودية قطاعات بطول 2 كم وعمل حماية للميول الجانبية لجسر الطرق بتكلفة 3 مليون و40 ألف جنية و طريق السلخانة 2 سائقين أمام مدرسة الزراعة مركز بدر بطول 1 كم بتكلفة 2 مليون و650 ألف جنية ،رصف طريق جسر ترعة الحاجر الحدين مركز كوم حمادة وعمل حماية للميول الجانبية لجسر الترعة بتكلفة 3 مليون و150 ألف جنية أعمال رصف طريق بر أيمن جسر ترعة النوبارية دست الأشراف - الحدين مركز كوم حمادة بطول 1.42 كم بتكلفة 3 مليون و660 ألف جنية ورصف طريق جسر ترعة الحاجر زهور الأمراء - الوفائية مركز الدلنجات بطول 2.1 كم وبتكلفة 3 مليون و260 ألف جنية بالإضافة إلى متابعة بدء طريق سماديس - الهبايلة بمركز الرحمانية بطول 1.5 كم وبتكلفة 2 مليون و70 ألف جنية و بدء أعمال استكمال طريق جنبواى - الروقة مركز ايتاي البارود خطة استثمارية 2019 / 2020 بطول 1.2 كم وبتكلفة مليون و430 ألف جنية .



