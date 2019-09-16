العلاج بالمجان .. انطلاق حملة الفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدى فى أسوان

تستعد أسوان لتوفير خدمة علاجية وطبية وصحية على أكمل وجه للمواطنين، وخاصة السيدات حتى يتسنى لهم الاستمرار فى أداء رسالتهم الأسرية بالشكل المطلوب.



يستعرض " صدى البلد " فى السطور التالية الجهود التى تبذلها الأجهزة المعنية بالمحافظة استعدادا لانطلاق حملة الفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدى وعلاجه بالمجان بالمحافظة فى الأول من أكتوبر القادم وعلى مدار شهرين، وذلك ضمن الحملة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وفى هذا الإطار أعطى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى الصحة بالتنسيق مع الجهات المختلفة من أجل تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للإستعداد الجيد والمكثف لإنجاح فعاليات هذه الحملة والمبادرة على الوجه الأكمل .



وطالب محافظ أسوان بأن يتم العمل من الآن على تكثيف التوعية من كافة الأجهزة التنفيذية ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى لتحقيق الاستفادة المثلى والكاملة منها .



ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان بأنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان تم تجهيز 108 وحدة صحية على مستوى المحافظة ، لافتًا إلى أن الحملة تستهدف الإهتمام بدعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن إصابات سرطان الثدي وعلاجه ، كما تستهدف المبادرة السيدات من عمر 18 عامًا فأكثر، وذلك تحت إشراف الدكتور محمود عبد العزيز مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية .



وأشار إيهاب حنفى إلى أن الحملة تشمل أيضًا عمل فحوصات طبية للضغط والسكر وقياس كتلة الجسم وذلك عن طريق فريق طبى نسائي متخصص وفى عيادات مغلقة، بالإضافة لعقد ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات، وكيفية الفحص الدورى للثدى.

