فيديو صادم.. إجبار طفلة في الـ10 على الزواج من شاب يكبرها بـ12 عامًا

نشر موقع صحيفة "ميرور" البريطانية، الأحد، فيديو صادمًا، يرصد واقعة إجبار طفلة في العاشرة من عمرها على الزواج من قريبها البالغ من العمر 22 عامًا في إيران.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هناك إدانة واسعة لزواج القاصرات، الذي مازال شائعًا في المناطق الفقيرة في البلاد.



وخلال الفيديو، سُمع صوت الملا وهو يتحدث قائلًا إن العريس سوف يقوم بدفع المهر لعروسه، والمكون من 14 قطعة ذهبية بالإضافة إلى مبلغ يعادل نحو 7200 جنيه إسترليني؛ وسأل الطفلة: "فاطمة.. هل توافقين على الزواج من ميلاد جاشاني؟"، لترد هي قائلة: "بعد إذن من والدي.. نعم"، ووافق العريس بدوره على الزواج، ليصبحا زوجًا وزوجة وسط تصفيق وهتاف العائلتين.



وتم نشر الفيديو الخاص بهذه الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما قامت وسائل إعلام محلية بتغطيتها، وقد أثارت موجة من الغضب، وقامت السلطات بإبطال الزواج، بحسب تقرير الصحيفة البريطانية.



الجدير بالذكر أنه لم يتم التأكد تمامًا من عمر الطفلة التي ظهرت في الفيديو، وتشير بعض وسائل الإعلام إلى أنها من الممكن أن تكون حتى في التاسعة أو الحادية عشر من عمرها.



وقالت عائلة الطفلة في تصريح لوسائل إعلام محلية في أعقاب إبطال الزواج إنها سوف تحاول إعادة عقد الزواج مرة أخرى، إلا أن المدعي العام في المقاطعة التي شهدت الواقعة أشار إلى صدور لوائح اتهام في حق العريس وعائلة الطفلة وكذلك رجل الدين الذي قام بإجراء مراسم عقد القران.



