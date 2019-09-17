البحوث الإسلامية: هذه أكرم عبادة عند الله والكثيرون يغفلون عنها

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن هناك عبادة ورد الأمر بها في الكتاب العزيز والسُنة النبوية، فيما يغفل عنها الكثير من الناس، منوهًا بأنه ورد عن السلف الصالح، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أرشدنا إلى أنه لا شيء أكرم منها عند الله سبحانه وتعالى.



وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم – أن الدعاء هو أكرم العبادات عند الله سبحانه وتعالى، لذا أوصانا النبي -صلى الله عليه وسلم - بالإكثار من الدعاء وذكر الله في كل وقت وعلى كل حال.



وأضاف أن الدعاء في ذاته عبادة، لأن مسألة الله تعالى من عبادته كما قال الله تعالى : « وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ»، فالإنسان مأمور بالدعاء.



واستشهد بما ورد في جامع الترمذي، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ».

