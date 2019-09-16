جريفيث: ليس واضحا تماما من المسئول عن الهجوم على منشأتي نفط بالسعودية

قال مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث لمجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين إنه "ليس واضحا تماما" من المسؤول عن الهجوم الذي تعرضت له يوم السبت منشأتا نفط في السعودية لكنه قال إن الهجوم زاد فرص اندلاع صراع في المنطقة.



وأوضح جريفيث للمجلس "ليس واضحا تماما من المسؤول عن الهجوم لكن حقيقة أن أنصار الله (الحوثيون) أعلنوا مسؤوليتهم عن ذلك أمر سيئ بما فيه الكفاية".



وأضاف "هذه الواقعة البالغة الخطورة تزيد بشكل كبير من فرص اندلاع صراع في المنطقة.