ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

جريفيث: ليس واضحا تماما من المسئول عن الهجوم على منشأتي نفط بالسعودية

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 04:56 م
صدى البلد
رويترز
قال مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث لمجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين إنه "ليس واضحا تماما" من المسؤول عن الهجوم الذي تعرضت له يوم السبت منشأتا نفط في السعودية لكنه قال إن الهجوم زاد فرص اندلاع صراع في المنطقة.

وأوضح جريفيث للمجلس "ليس واضحا تماما من المسؤول عن الهجوم لكن حقيقة أن أنصار الله (الحوثيون) أعلنوا مسؤوليتهم عن ذلك أمر سيئ بما فيه الكفاية".

وأضاف "هذه الواقعة البالغة الخطورة تزيد بشكل كبير من فرص اندلاع صراع في المنطقة.

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يوجه رسالة مهمة للسفراء الجدد في مصر

حادث ضمد جازان.. تفاصيل مروعة لجريمة هزت مجتمع الخليج العربي

رسميا .. مدحت شلبى يرحل عن نايل سبورت وينتقل إلى هذه القناة

الصحة تعلن رقم الخط الساخن لمنظومة التأمين الصحي الشامل

هل يجوز للزوج إسكان أبيه مع زوجته في منزل الزوجية؟.. الإفتاء توضح

بسعر 16.29 للشراء.. الدولار يسجل أعلى هبوط في ختام تعاملات البنوك اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمتلك ماكينة صرف آلى.. وثائقى يكشف سرًا عن ملكة بريطانيا

السيطرة على حريق محدود بمركز الكبد بكفر الشيخ.. صور

شاهد.. دانيال كريج ملطخا بالدم في كواليس فيلم جيمس بوند الجديد