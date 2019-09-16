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رياضة

بعد تجديد تعاقده مع الفريق.. ماذا قدم دي خيا منذ انضمامه لـ مانشستر يونايتد

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 05:03 م
دي خيا
دي خيا
القسم الرياضي
نجح نادي مانشستر يونايتد في تجديد عقده مع حارس مرمي الفريق الأول ديفيد دي خيا حتى صيف 2023 مع وجود خيار لتمديد العقد موسم إضافي.

وحسب تقارير صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن عقد الحارس وصل إلى 13.3 مليون جنيه استرليني بعد خصم الضرائب كأعلي أجرا في فريق مانشستر يونايتد.

ويستعرض صدى البلد أرقام اللاعب منذ انضمامه للنادي:

لعب الإسباني دي خيا 367 مباراة مع مانشستر يونايتد ، استقبلت شباكه 377 هدفا، وخرج 130 مباراة بشباك نظيفة.

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