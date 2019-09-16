التلوث البيئى الناتج عن مصنع كيما القديم في أسوان.. كارثية تهدد صحة الأهالي

يعتبر الحفاظ على صحة المواطن وتوفير بيئة صحية آمنة وخالية من أى تلوث من أولويات العمل الحكومي التنفيذي بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المختلفة.



يلقى " صدى البلد " الضوء على التلوث البيئى الناتج عن مصنع كيما القديم حيث رصد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان فى أكثر من مرة تصاعد للأدخنة والانبعاثات الضارة حيث قام بجولة مفاجئة لأقسام الحامض بالمصنع ، واستدعى رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عيد الحوت .



وشدد المحافظ على أنه سيتم إعداد تقرير شامل عن أضرار التلوث البيئى وتأثيرها على صحة المواطنين المقيمين فى المناطق السكنية المجاورة للمصنع تمهيدًا لرفعه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لإتخاذ الإجراءات اللازمة .



كما شدد محافظ أسوان فى زيارة أخرى للمصنع على ضرورة معالجة ذلك نظرًا لتأثيرها السلبى على البيئة المحيطة وخاصة فى ظل تعدد شكاوى المواطنين من هذه المشكلة المتكررة .



وقرر المحافظ إيفاد لجنة مختصة من البيئة لإجراء معاينة ميدانية وإعداد تقرير وافى مدعم بالصور لرفعه إلى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة .



وكانت اللجنة قد قامت بإجراء المعاينة الميدانية وأكدت فى تقريرها على وجود انبعاثات كثيفة من أكاسيد النيتروجين من مداخن وحدة إنتاج الحامض بالمصنع وذلك نتيجة لعدم ضخ غاز الأكسجين بالوحدة وهو الذى يساهم فى منع إنتشارها بالهواء فى البيئة المحيطة وبناءًا عليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة لتجاوز الحدود المسموح بها للإنبعاثات الناتجة من المصنع .



ومن جانبه أوضح حسنى أحمد أحد الأهالى المقيمين فى المنطقة المحيطة بمصنع كيما القديم بأن الانبعاثات والأدخنة الناتجة من المصنع مضرة ، وتسبب حساسية الصدر للمواطنين المقيمين بالمنطقة ، وغيرها من الأمراض الأخرى من إختناقات وغير ذلك ، ونأمل بوضع حل جذرى لإنهاء هذه المشكلة للإنبعاثات حتى يتسنى لنا التواجد فى طمأنينة صحية لنا ولأولادنا .

