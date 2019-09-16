اسأل طبيبك .. إلهام شاهين تحذر من اتباع نظام ريجيمها

أكدت الفنانة إلهام شاهين أنها تتبع نظاما غذائيا قائما على شرب المياه والفيتامينات، موضحة أن هذه الحمية الغذائية تمكنها من إنقاص العيد من الكيلوجرامات من وزنها بشكل سريع لا يستغرق أسبوعين.



وقالت: "رغم نجاح هذه الحمية الغذائية معي إلا أنني لا أنصح بها أحد ويجب استشارة الطبيب لأنها لا تناسب الكثير ومن الممكن أن تصيبهم بكوارث صحية".



وأضافت: "أحاول التقليل من كميات الطعام التي أتناولها بشكل يومي وأمارس الرياضة بأكبر قدر مستطاع حتى لا أكتسب أي وزن زائد يجبرني على الخضوع لهذه الحمية الصعبة".

