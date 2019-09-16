مرجان يراجع ترتيبات حفل الأهلي لتكريم أبطال النادي بمدينة نصر

حرص العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على مراجعة كافة الترتيبات الخاصة بحفل تكريم أبطال النادي الذي يقام بعد قليل بفرع مدينة نصر.



وقام رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بالأهلي بترشيح 125 بطلا من أبناء الأهلي لتكريمهم في الحفل المقرر اقامته في السابعة من مساء اليوم بفرع النادي بمدينة نصر.



وقال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي إن الحفل يقام انطلاقا من اهتمام مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب بكل المواهب في جميع الألعاب وهو تأكيد لسياسة مجلس الإدارة في دعم وتكريم اللاعبين الذين حققوا إنجازات، سواء على المستوى العربي أو الإفريقي أو العالمي مع النادي أو المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى تحفيز جميع اللاعبين في النادي لبذل الجهد وتحقيق الانتصارات والألقاب التي من شأنها إعلاء اسم النادي.



