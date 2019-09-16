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تعليم

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنتهي من استعدادات استقبال العام الدراسي

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 08:00 م
جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
قسم التعليم
أنهت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب الجدد وبدء العام الدراسي الجديد، حيث انتهى مركز تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بالجامعة، فى إطار استكمال مسيرة التحول الرقمي التى تركز عليها رؤية مصر 2030، من تطوير نظام آمن يعتمد على تقنية البلوكتشين للتمكين من إجراء التعاملات بين العاملين في الجامعة إلكترونيا.

ووجه الدكتور خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بتذليل كافة الإجراءات داخل الجامعة وتوفير سبل البحث العلمى والتدريبات العملية بالكليات والتى تسهم فى رفع العملية التعليمية إلى أعلى مستوى، مطالبا عمداء الكليات بضرورة توفير سبل نجاح العملية التعليمية للطلاب كما هو عند الجامعة خاصة الاهتمام بالجانب العملي والتدريب.

وصرح د. محمد العزازى رئيس الجامعة، أن الجامعة انتهت من تسجيل الطلاب الجدد من خلال هذا النظام العالمى المعروف باسم "بانر"، وهو نظام عالمى تستخدمه 2500 جامعة من كبرى الجامعات فى مختلف أنحاء العالم والذى يتميز بتكامله مع أنظمة كثيرة من برمجيات التعليم العالى مثل برامج الموارد البشرية والشئون المالية والتعلم الإلكتروني وإدارة الدرجات العلمية، وذلك بهدف الإرشاد الأكاديمى وحماية البيانات واستخراج التقارير.

كما أكدت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين مجلس أمناء الجامعة أن جميع الكليات جاهزة بشكل كامل لاستقبال الطلاب والجميع يعمل على قدم وساق مشيرة إلى أنها متواصلة بشكل مع كافة الكليات واطمئنت على جاهزية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

يذكر أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أنشئت سنة ١٩٩٦ ومشهود لها دولية أنها صرح علمي متكامل تهتم بالجانبين العملي والنظري وتولي التدريب اهتماما كبيرا.

وتضم الجامعة كليات الطب البشرى ومستشفى جامعى على أعلى طراز علمي إضافة إلى وجود دار أوبرا داخل الجامعة وأيضا الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والهندسية والعلوم التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسب الآلي والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة.

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