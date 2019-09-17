ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

النقل الثقيل كارثة تهدد أهالى أسوان وتؤدى لتهالك الطرق .. صور

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 07:10 ص
تهالك الطرق
تهالك الطرق
شاذلى عبد الفتاح
يعتبر الإهتمام برفع كفاءة الطرق وتطويرها وإعادة رصفها وإنشاء شبكات جديدة من الطرق من أبرز الجهود التي تقوم بها الدولة للحد من حوادث الطرق والحفاظ على أرواح المواطنين من أى أضرار مستقبلية .

ويرصد " صدى البلد " فى التقرير التالى ما يسببه النقل الثقيل نتيجة للحمولات الكبيرة من أطنان للكتل الحجرية ما إحداث مطبات وحفر بالطرق وإقتلاع طبقة الأسفلت ، وهو ما يؤدى بدوره لوقوع حوادث نتيجة قيام السائقين بمحاولة تلافى هذه الحفر والمطبات وحدوث التصادم مع السيارات الأخرى المقابلة لها .

وأشار عوض محمود بأن النقل الثقيل يمثل مشكلة تحتاج لوضع حلول لها تبدأ أولًا بإلتزام سائقى هذه السيارات بالحمولات المقررة لهم وعدم تحميل حمولات أزيد للحفاظ على شبكات الطرق وما تحتويه فى باطنها من شبكات أخرى للكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والاتصالات وغيرها .

بينما أوضح محمد الشريف – سائق بأن الحمولة الزائدة لسيارات النقل الثقيل تمثل خطورة كبيرة حيث أنها تؤدى بشكل مباشر إلى تهالك الطرق وخاصة الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، ومدخل مدينة أسوان الجديدة .

وأضاف بأن معالجة الطرق وتشديد الرقابة على سيارات النقل الثقيل سيساهم فى الحفاظ على الطرق من أى تهالك أو غير ذلك ، وبالتالى الحد والقضاء على حوادث الطرق التى يروح ضحيتها أبرياء .

وفى هذا الإتجاه أعطى اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان توجيهاته لرئيس المنطقة العاشرة للطرق والكبارى، بسرعة ترميم الطريق الرئيسى المؤدى لمدينة أسوان الجديدة، بجانب التنسيق مع الشركة الوطنية للطرق بتركيب موازين فى مداخل هذه الطرق لمنع الحمولات الزائدة من المواد المحجرية بسيارات النقل الثقيل، وهو الذى يؤثر على كفاءة هذه الطرق.

فيما أوضح المهندس محمود طه المدير المسئول عن مشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان – القاهرة والذى تم تنفيذه بنسبة 100 % بطول 9 كم فى مواجهة لمشروع الطاقة الشمسية ببنبان بعد الإنتهاء من الجس الترابى للطريق وطبقة الأساس وأيضًا طبقة الـM C بالكامل حيث وصل عرض الطريق إلى 15 مترًا، منها 11,5 متر طبقة إسفلتية، والتى تم الانتهاء منها بمسافة 2,5 كيلو متر وبما يعادل 3 طبقات، فى حين جرى عمل 4 دورانات محورية U-TURN بمداخل مزدوجة لمشروع الطاقة الشمسية من أجل إحداث حركة تباطؤ وتسارع للشاحنات الكبيرة لتلافى وقوع أى حوادث .
النقل الثقيل كارثة تهدد أهالى أسوان وتؤدى لتهالك الطرق .. صور
النقل الثقيل كارثة تهدد أهالى أسوان وتؤدى لتهالك الطرق .. صور
النقل الثقيل كارثة تهدد أهالى أسوان وتؤدى لتهالك الطرق .. صور
النقل الثقيل كارثة تهدد أهالى أسوان وتؤدى لتهالك الطرق .. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريق الموت يهدد الآلاف.. الصحراوي الغربى القاهرة -أسيوط مقبرة المسافرين.. شكاوى من ضيق المساحة وعدم وجود إشارات أو علامات مرورية.. هيئة الطرق: الانتهاء من تطويره في يونيو 2020 بتكلفة 5 .5 مليار جنيه

وفد البنك الدولي يتفقد المشروعات العملاقة بأسوان

ترشيحاتنا

صور جديدة.. تفاصيل واقعة حفر خلسة بحثا عن الآثار غرب القاهرة

أسرته أدعت موته غرقا فى بورسعيد.. تفاصيل جديدة فى واقعة مصرع الإرهابى أبو حمزة فى سيناء.. صور

بقلوب على وجوههم.. إطلالة متشابهة وبريئة لـ بنات كريم فهمي.. والجمهور ينتقد تصرفه

وائل كفوري يرقص مع بسكال مشعلاني بطريقة غير متزنة.. فيديو

بعد تراجع أسهمه لتدريب منتخب مصر.. أول قرار لـ إيهاب جلال مع لاعبي المصري

شوبير يفجر مفاجأة كبرى عن حسام حسن وتدريبه لمنتخب مصر

كفاية استفزاز.. رسالة شديدة اللهجة من مرتضى منصور إلى رئيس الـ كاف بسبب الخطيب

انا اسف.. لاعب كرة قدم شاب ينتحر أسفل عجلات قطار بعد انفصاله عن عشيقته.. صور

شعرهم سلك مواعين.. متابعة تهاجم بنات كريم فهمي.. وشقيقه يرد بوصلة من الألفاظ الخارجة

محمد علي يهدد والده بالضرب بـ الحذاء.. فيديو

وعدته بسهرة حمراء.. الزوجة وعشيقها وضعا مبيدا حشريا فى الخمرة للزوج لاستمرار علاقتهما

اختيار التوأم حسن .. شوبير يكشف تفاصيل الجلسة المغلقة لحسم ملف مدرب منتخب مصر

بديل الليزر.. إزالة شعر المناطق الحساسة والجسم بالكامل بحيل مجربة

رسالة من عدلي القيعي إلى جماهير النادي الأهلي ولجنة الحكام قبل السوبر المصري

الله يخرب بيتك.. والدة الهارب محمد على توجه رسالة مؤثرة له.. فيديو

مرتضى منصور يهاجم جمال الغندور بسبب حكام مباراة السوبر أمام الأهلي: ده إجازة للحلاقين مش الحكام

شوبير يفجر مفاجأة كبرى عن حسام حسن وتدريبه لمنتخب مصر

فيفي عبده تشعل إنستجرام بـ إطلالة خليجية.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيفي عبده تشعل إنستجرام بـ إطلالة خليجية.. صور

بقميص رجالي بدل البورنص.. سلمي ابو ضيف تثير الجدل بإطلالة مثيرة

بعد تداولها على فيسبوك.. الجوافة الحمراء تعالج سرطان الثدي والبروستاتا