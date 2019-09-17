النقل الثقيل كارثة تهدد أهالى أسوان وتؤدى لتهالك الطرق .. صور

يعتبر الإهتمام برفع كفاءة الطرق وتطويرها وإعادة رصفها وإنشاء شبكات جديدة من الطرق من أبرز الجهود التي تقوم بها الدولة للحد من حوادث الطرق والحفاظ على أرواح المواطنين من أى أضرار مستقبلية .



ويرصد " صدى البلد " فى التقرير التالى ما يسببه النقل الثقيل نتيجة للحمولات الكبيرة من أطنان للكتل الحجرية ما إحداث مطبات وحفر بالطرق وإقتلاع طبقة الأسفلت ، وهو ما يؤدى بدوره لوقوع حوادث نتيجة قيام السائقين بمحاولة تلافى هذه الحفر والمطبات وحدوث التصادم مع السيارات الأخرى المقابلة لها .



وأشار عوض محمود بأن النقل الثقيل يمثل مشكلة تحتاج لوضع حلول لها تبدأ أولًا بإلتزام سائقى هذه السيارات بالحمولات المقررة لهم وعدم تحميل حمولات أزيد للحفاظ على شبكات الطرق وما تحتويه فى باطنها من شبكات أخرى للكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والاتصالات وغيرها .



بينما أوضح محمد الشريف – سائق بأن الحمولة الزائدة لسيارات النقل الثقيل تمثل خطورة كبيرة حيث أنها تؤدى بشكل مباشر إلى تهالك الطرق وخاصة الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، ومدخل مدينة أسوان الجديدة .



وأضاف بأن معالجة الطرق وتشديد الرقابة على سيارات النقل الثقيل سيساهم فى الحفاظ على الطرق من أى تهالك أو غير ذلك ، وبالتالى الحد والقضاء على حوادث الطرق التى يروح ضحيتها أبرياء .



وفى هذا الإتجاه أعطى اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان توجيهاته لرئيس المنطقة العاشرة للطرق والكبارى، بسرعة ترميم الطريق الرئيسى المؤدى لمدينة أسوان الجديدة، بجانب التنسيق مع الشركة الوطنية للطرق بتركيب موازين فى مداخل هذه الطرق لمنع الحمولات الزائدة من المواد المحجرية بسيارات النقل الثقيل، وهو الذى يؤثر على كفاءة هذه الطرق.



فيما أوضح المهندس محمود طه المدير المسئول عن مشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان – القاهرة والذى تم تنفيذه بنسبة 100 % بطول 9 كم فى مواجهة لمشروع الطاقة الشمسية ببنبان بعد الإنتهاء من الجس الترابى للطريق وطبقة الأساس وأيضًا طبقة الـM C بالكامل حيث وصل عرض الطريق إلى 15 مترًا، منها 11,5 متر طبقة إسفلتية، والتى تم الانتهاء منها بمسافة 2,5 كيلو متر وبما يعادل 3 طبقات، فى حين جرى عمل 4 دورانات محورية U-TURN بمداخل مزدوجة لمشروع الطاقة الشمسية من أجل إحداث حركة تباطؤ وتسارع للشاحنات الكبيرة لتلافى وقوع أى حوادث .

