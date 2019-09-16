تعرف على سبب أزمة صناعة السيارات في مصر

قال المهندس حمدي عبدالعزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية سابقا، إن صناعة السيارات هي قاطرة التنمية في أي دولة، لأنها صناعة كثيفة العمالة، وتحتاج إلى عشرات الصناعات التحضيرية لها.



وأضاف في تصريحات اعلامية، أن تطور الصناعة في مصر تعطل كثيرا بسبب السياسات الخاطئة التي وضعتها الوزارات والإهمال لها، مشبها الوضع بشخص أنجب طفلا ولم يرعاه فأصبح يتخبط.



وأشار إلى أن الحكومة الحالية تهتم بشكل كبير بهذه الصناعة، مؤكدا أن مركز تحديث الصناعة استطاع نقل ثقافة الحديث مع الشركات العالمية، لافتا إلى أن بدء شركة مرسيدس التصنيع في مصر واختيار وكيل محلي أحد ثمار هذه الثقافة.



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