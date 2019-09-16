أصالة: 4 أشياء يجب ألا تكسر أبدا.. تعرف عليها

نشرت الفنانة أصالة، صورة جديدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
وتحتوى الصورة على عبارة مكتوب فيها "اربعة شياء يجب ان لا تكسر ابدا : الثقة - الوعد - المبادئ - القلوب .
وعلقت أصالة على الصورة: "وبس".
وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:
صح - والخواطر - وخصوصا القلوب
يُذكر أن أصالة نصري طرحت منذ أسابيع ألبومها الجديد "في قربك"، والذي ضم 10 أغان، أبرزها: "جابوا سيرته"، "حيطة سد"، "في قربك"، وغيرها.
وتحتوى الصورة على عبارة مكتوب فيها "اربعة شياء يجب ان لا تكسر ابدا : الثقة - الوعد - المبادئ - القلوب .
وعلقت أصالة على الصورة: "وبس".
وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:
صح - والخواطر - وخصوصا القلوب
يُذكر أن أصالة نصري طرحت منذ أسابيع ألبومها الجديد "في قربك"، والذي ضم 10 أغان، أبرزها: "جابوا سيرته"، "حيطة سد"، "في قربك"، وغيرها.