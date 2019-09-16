اعتماد نتائج أعمال شركة أسيوط لتكرير البترول لعام 2018/ 2019

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الاهتمام بمحافظات صعيد مصر أصبح يمثل توجهًا عامًا للدولة؛ بهدف زيادة معدلات نسب النمو الاقتصادى ورفع مستوى معيشة المواطنين، مشيرة إلى أنها تضع على رأس أولوياتها تنفيذ مشروعات بترولية كبرى فى مختلف أنشطة صناعة البترول وتطوير البنية الأساسية وجذب مزيدٍ من الاستثمارات؛ لتوفير فرص عمل جديدة لأبناء الصعيد، وتوفير المنتجات البترولية للمواطنين والمشروعات التنموية، وكذلك الاستمرار فى تطوير الخدمات المؤداة للمواطن.





جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة لشركة أسيوط لتكرير البترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2018 /2019.





واستعرض الكيميائى محمود الشابورى، رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول ما تحقق خلال العام، حيث أشار إلى أن معمل تكرير أسيوط يقوم بدور حيوى واستراتيجى في تكرير الزيت الخام لتوفير احتياجات محافظات صعيد مصر من المنتجات البترولية بنسبة تتراوح بين 60 و65%، مشيرًا إلى أن الشركة تنتهج سياسة في اطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لتعظيم إنتاج المقطرات عالية القيمة لتلبية احتياجات السوق المحلية، حيث تم تكرير حوالي 3.5 مليون طن زيت خام لإنتاج منتجات رئيسية عالية الجودة من بنزين 92 و80 والبوتاجاز والسولار ووقود الطائرات والمازوت لتغطية احتياجات محطات الكهرباء.





وأوضح "الشابورى"، أنه في إطار جهود الدولة وقطاع البترول لتطوير أداء معامل التكرير ومنظومة العمل بها؛ بدأت الشركة في تنفيذ عدد من المشروعات باستثمارات حوالى ملياري جنيه، ومنها مشروع إنشاء مجمع إصلاح النافتا بالعامل المساعد والأزمرة بطاقة تصميمية تبلغ 660 ألف طن سنويًا لإنتاج بنزين عالى الأوكتين، وزيادة إنتاج البوتاجاز لتغطية استهلاك منطقة جنوب الوادى بتكلفة استثمارية إجمالية تقدر بحوالي 450 مليون دولار.





حضر أعمال الجمعيات المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترول والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والمحاسبة نبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات وممثلى وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.