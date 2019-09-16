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أخبار العالم

المحكمة الخاصة بلبنان تكشف اتهامات جديدة بحق سليم جميل عياش

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 05:51 م
وزارة العدل اللبنانية
وزارة العدل اللبنانية
رويترز
كشفت المحكمة الخاصة بلبنان اليوم الاثنين عن لائحة اتهامات جديدة بحق سليم جميل عياش الذي يُحاكم غيابيا.

وقالت المحكمة في بيان إن عياش يواجه خمسة اتهامات مرتبطة بقتل ثلاثة رجال في عامي 2004 و 2005.

وتأسست المحكمة في لاهاي عام 2009 للتحقيق في الجرائم المرتبطة بالتفجير الذي وقع يوم 14 فبراير 2005 وقتل 22 شخصا بينهم رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، وأدى لإصابة كثيرين.

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