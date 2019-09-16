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مرأة

تراقب التنفس والقلب أُثناء النوم .. ابتكار بيجامة إلكترونية للجنسين

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 06:04 م
بجامة إليكترونية
بجامة إليكترونية جديدة
رشا عوني
طور باحثون في جامعة ماساتشوستس بيجامة إليكترونية جديدة، تحتوي على أجهزة محمولة غير مزعجة لمراقبة التنفس ومعدل ضربات القلب أثناء النوم.

وأعلن الباحثون عن النموذج الأول من البيجامة الإليكترنية والتي أطلق عليها "فيجاماس" ، وتم تصميم زوج من البيجامات للجنسين مزودة بتكنولوجيا فحص الصحة، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الابتكار الجديد خلال مؤتمر في لندن هذا الأسبوع.

وتعمل البيجامة الإليكترونية عن طريق مستشعر جديد قائم على النسيج ودمجه مع مستشعر كهربي داخل الملابس عن طريق الاتصال الجسدي ، وتقوم أجهزة الاستشعار المختلفة المزودة في البيجامة الإليكترونية بقياس الإشارات الفسيولوجية والجسدية ، لمراقبة التنفس ومعدل ضربات القلب.
تراقب التنفس والقلب أُثناء النوم .. ابتكار بيجامة إلكترونية للجنسين
تراقب التنفس والقلب أُثناء النوم .. ابتكار بيجامة إلكترونية للجنسين

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