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أخبار العالم

أمريكا تبرئ اليمن أمام مجلس الأمن من هجوم أرامكو.. وتكشف الجاني

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 05:43 م
صدى البلد
رويترز
قالت كيلي كرافت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين إن المعلومات الواردة بشأن الهجمات على منشأتي نفط بالسعودية "تشير إلى أن إيران هي المسؤولة" وإنه لا دليل على أن الهجمات جاءت من أراضي اليمن.

وقالت أيضا كارين بيرس سفيرة بريطانيا لدى المنظمة الدولية لممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن " ما زلنا نُقيم ما حدث ومن المسؤول عن الهجمات. وبمجرد تحققنا سنبحث مع شركائنا الخطوة التالية بطريقة مسؤولة".

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