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فن

مفاجأة غير متوقعة من زوجة محمد عادل إمام يوم عيد ميلاده.. تعرف عليها

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 05:46 م
محمد عادل إمام وزوجته
محمد عادل إمام وزوجته
أحمد إبراهيم
نشر الفنان محمد عادل إمام تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر حيث فوجئ باحتفال زوجته بعيد ميلاده مع عدد من النجوم.

وعلق محمد عادل إمام على الصورة قائلا : "مراتي فاجئتني باحتفال لعيد ميلادي .. وعزمت الناس اللي بحبهم من قلبي وانا حقيقي ماكنتش اعرف ومش بس اتفاجئت .. ده انا اتسرعت‼️ تخيلوا الواحد مروح في أمان الله يلاقي كل دول في البيت".

وكان نشر رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، صورة جديدة له برفقة الفنان محمد إمام مع زوجته يهنئه بعيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت زوجة الفنان محمد إمام، بإطلالة أنيقة مرتدية فستان أسود قصير فوق الركبة، مكشوف الأكتاف، وكانت اطلالتها موفقة نالت بعض التعليقات الإيجابية.

أما من الناحية الجمالية تميزت لاعتمادها على البساطة من وضع المكياج الخفيف والبسيط، ووضع أحمر الشفاه باللون الأحمر، وتركت شعرها منسدلا على كتفها.



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