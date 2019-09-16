مفاجأة غير متوقعة من زوجة محمد عادل إمام يوم عيد ميلاده.. تعرف عليها

مراتي فاجئتني باحتفال لعيد ميلادي ..

و عزمت الناس اللي بحبهم من قلبي ❤️🥳🎉

انا حقيقي ماكنتش اعرف و مش بس إتفاجئت .. ده انا إتسرعت ‼️ تخيلوا الواحد مروح في أمان الله يلاقي كل دول في البيت 😳 pic.twitter.com/bJTOSttXxI — محمد إمام (@Mohamed_Emam) ١٦ سبتمبر ٢٠١٩

نشر الفنان محمد عادل إمام تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر حيث فوجئ باحتفال زوجته بعيد ميلاده مع عدد من النجوم.وعلق محمد عادل إمام على الصورة قائلا : "مراتي فاجئتني باحتفال لعيد ميلادي .. وعزمت الناس اللي بحبهم من قلبي وانا حقيقي ماكنتش اعرف ومش بس اتفاجئت .. ده انا اتسرعت‼️ تخيلوا الواحد مروح في أمان الله يلاقي كل دول في البيت".وكان نشر رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، صورة جديدة له برفقة الفنان محمد إمام مع زوجته يهنئه بعيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت زوجة الفنان محمد إمام، بإطلالة أنيقة مرتدية فستان أسود قصير فوق الركبة، مكشوف الأكتاف، وكانت اطلالتها موفقة نالت بعض التعليقات الإيجابية.أما من الناحية الجمالية تميزت لاعتمادها على البساطة من وضع المكياج الخفيف والبسيط، ووضع أحمر الشفاه باللون الأحمر، وتركت شعرها منسدلا على كتفها.