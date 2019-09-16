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مرأة

في عيد ميلادها .. 10 إطلالات تكشف جرأة مريم حسين

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 05:45 م
صدى البلد
نورا نبيل
يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة مريم حسين والتي أكملت اليوم عامها الـ31 .

وتعد مريم حسين واحدة من أشهر النجمات العرب اللاتي يتمتعن بأناقة وجمال خاص، وتحظى إطلالاتها دائمًا بإعجاب متابعيها خصوصًا وأنها تنجح في التغيير والظهور كل فترة بلوك جديد وجريء.

ورغم تميز مريم حسين في الكاجوال إلا أن اختيارات فساتين السهرة ايضًا مميزة وتتناسب مع طبيعة جسمها ولون بشرتها.

ومن أسباب أناقة وجمال مريم حسين مكياجها ، أنها دائمًا تتبع أحدث صيحات الموضة في المكياج وتختار ألوان تبرز جمالها.
في عيد ميلادها .. 10 إطلالات تكشف جرأة مريم حسين
في عيد ميلادها .. 10 إطلالات تكشف جرأة مريم حسين
في عيد ميلادها .. 10 إطلالات تكشف جرأة مريم حسين
في عيد ميلادها .. 10 إطلالات تكشف جرأة مريم حسين
في عيد ميلادها .. 10 إطلالات تكشف جرأة مريم حسين
في عيد ميلادها .. 10 إطلالات تكشف جرأة مريم حسين
في عيد ميلادها .. 10 إطلالات تكشف جرأة مريم حسين
في عيد ميلادها .. 10 إطلالات تكشف جرأة مريم حسين

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