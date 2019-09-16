نقيب التجاريين: دورات تدريبية مجانية لإعداد الخريجين لسوق العمل

أكد الدكتور حافظ الغندور نقيب التجاريين ، أن النقابة تركز في عملها على الإرتقاء بالمهنة وليس على الأمور المادية ، لذا يقوم المجلس الحالى بالعديد من الأنشطة المهنية والاجتماعية ، ولكن أغلبها مهنى .



وأشار "الغندور " خلال حوار خاص لـ "صدى البلد" ، إلى أنه تم تنظيم 3 فعاليات هذا الشهر، هى :"حوار حول القضايا الضريبية وقانون الضرائب الجديد ، و مناقشة النطورات الاقتصادية العالمية ، وتكريم المتفوقين " ، وذلك فى ظل موارد النقابة الضيقة.



وأوضح "نقيب التجاريين "أن النقابة تقدم العديد من الدورات المجانية للخريجين ، وذلك لإعدادهم لسوق العمل ، مضيفًا أن المجلس الحالى وقع العديد من البروتوكولات مع العديد من الشركات التجارية من أجل التدريب .



ونوه بأن النقابة وقعت اتفاقية مع جامعة القاهرة من أجل إعداد خريجى كلية التجارة لسوق العمل .