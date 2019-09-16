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منوعات

مشاجرة مميتة بين أم وابنتها أمام حوش منزلهما .. لن تصدق ما حدث

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 06:32 م
صدى البلد
أحمد شريف
كشفت لقطات صادمة لحظة دخول أم في مشاجرة عنيفة مع ابنتها أمام منزلهما وسط ذعر الأطفال المتواجدين بالحي السكني.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، وقعت المشاجرة بين الأم وابنتها بشمال مقاطعة يوركشاير.

ويوضح الفيديو سيدة ترتجي "تيشرت اسود وبنطلون رمادي" تركض نحو الوجهة الأمامية من منزلها نحو سيدة تكبرها وهي تقف باسترخاء وتدخن السجائر.

وفي حين تقوم إحدى الجيران بفض النزاع بين السيدة وابنتها ، تقوم الأم بدفع الجارة وتنهال بالصفع واللكم على ابنتها حتى تمكنت من إسقاطها على الأرض.

وفي النهاية قام أحد رجال الحي السكني بالفصل بين السيدة وابنتها بعد أن انهالتا بالضرب المبرح على بعضهما البعض.

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