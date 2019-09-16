نتائج مبهرة لسبَّاحات نادي المقاولون في بطولة القاهرة للسباحة

حققت السبَّاحة نور عبدالحميد لاعبة نادى المقولون العرب برونزية 400 متر متنوع لسن 18 عاما، في بطولة القاهرة للسباحة والتى أقيمت فى استاد القاهرة.



كما حصدت السباحة نوران والي، لاعبة نادي المقاولون المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 200 م فراشة لسن 17 عاما، كما حققت مريم أيمن رشدي برونزية 200 متر ظهر لسن 19 سنة.



ويقود الفريق فنيا طاهر جمال وتحت إشراف كلٍّ من كريم رأفت عضو مجلس الإدارة والمشرف علي النشاط الرياضي بنادي المقاولون ، خالد حسب الله مدير النشاط الرياضي.