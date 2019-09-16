أصالة: بحبك مرتين.. ورضوى الشربيني ترد: وأنا 30 ألف مرة

داعبت الإعلامية رضوى الشربينى، المطربة أصالة عندما نشرت فيديو يجمعهما سويا، وذلك بعد تعليقها فى برنامج معكم الذى ظهرت فيه الثانية مع الإعلامية منى الشاذلى منذ أيام.



وجاء تعليق رضوى الشربينى على الجملة التي قالتها اصالة وهى "اللى بيقولى به بقول له بيهين .. واللى بيقول شو بقول له شوهين .. واللى بيحبنى شويه بحبه شويتين".



وقامت رضوى بالرد على الفيديو بلقطة من برنامجها والتى قالت فيه جمله شبيهة الى جملة أصالة قائلة : "هيقولك بحبك مرة قولى له مرتين واللى يقولك مع السلامة قولى له مع السلامتين".



ودفع الفيديو المطربة أصالة للرد على رضوى الشربينى حيث قالت لها : "بحبك وبستمتع بكلامك يعني بحب مرتين"، وترد رضوى قائلة : "وأنا بحبك 30 ألف".



يذكر ان أصالة نصري، كانت قد طرحت مؤخرًا دويتو غنائي بمشاركة مصطفى حجاج، بعنوان لما تقول يا عوم"، وهي الأغنية الدعائية الخاصة بفيلم "ولاد رزق 2".



