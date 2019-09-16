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أخبار البلد

رئيس المصرية للاتصالات : نعمل على تحسين الصورة الذهنية لدى العميل.. وقريبا بنكك في إيدك .. فيديو وصور

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 05:50 م
صدى البلد
احمد عبد القوى
أكد عادل حامد العضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة انتهت من محفظتها المالية تحت شعار "بنكك فى ايدك".

وأضاف فى مؤتمر صحفى أن المصرية للاتصالات حاليا تضع نصب أعينها ملف التحول الرقمى .

وقال إن الشركة حاليا بصدد تحسين الصورة الذهنية الخاصة بها ليس فقط من حيث لوجو أو شكل جديد بل من خلال خدمات كاملة متطورة .

ولفت إلى أن الشركة أيضا تحسن علاقتها مع الشركات الأخرى فى سوق الاتصالات ودخلت فى شراكات طويلة وهادفة مع كبرى الشركات فى القطاع.
رئيس المصرية للاتصالات : نعمل على تحسين الصورة الذهنية لدى العميل.. وقريبا بنكك في إيدك .. فيديو وصور
رئيس المصرية للاتصالات : نعمل على تحسين الصورة الذهنية لدى العميل.. وقريبا بنكك في إيدك .. فيديو وصور
رئيس المصرية للاتصالات : نعمل على تحسين الصورة الذهنية لدى العميل.. وقريبا بنكك في إيدك .. فيديو وصور
رئيس المصرية للاتصالات : نعمل على تحسين الصورة الذهنية لدى العميل.. وقريبا بنكك في إيدك .. فيديو وصور
رئيس المصرية للاتصالات : نعمل على تحسين الصورة الذهنية لدى العميل.. وقريبا بنكك في إيدك .. فيديو وصور

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