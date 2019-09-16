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رياضة

مدرب دورتموند: تنبأت بمواجهة برشلونة

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 05:46 م
لوسيان فافر، مدرب
لوسيان فافر، مدرب بوروسيا دورتموند
نور عادل
كشف لوسيان فافر، مدرب بوروسيا دورتموند، عن دور الراحل الهولندي يوهان كرويف، مدرب برشلونة الأسبق، في إلهامه بأفكاره التدريبية، وذلك قبل أن يلتقي الفريقان، غدًا الثلاثاء، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في افتتاح منافسات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وخلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، تحدث فافر عن مواجهة الغد المرتقبة، قائلًا: "نحن سعداء للغاية باللعب ضد برشلونة، أمضيت أسبوعين معهم عام 1991، حينما كان يوهان كرويف مدربًا للفريق، والذي ألهمني بالكثير من الأفكار".

وأضاف: "نتطلع بشدة لخوض هذه المباراة، فقبل القرعة كان لدي شعور بأننا سنواجه برشلونة، وهو ما حدث بالفعل".

وبسؤاله عن استعداداته لمواجهة طريقة لعب البارسا، سواء لعب ليونيل ميسي من البداية أو لا، فأجاب: "بدونه لعب الفريق بشكل مختلف، فهم غالبًا ما يلعبون بمهاجم وهمي، لكن أنطوان جريزمان يتواجد الآن في المقدمة، قبل أن يعود لويس سواريز، لذا فإن طريقتهم المعتادة هي 4-3-3".

وفيما يتعلق بموقف اللاعبين المصابين، ألمح فافر لإمكانية مشاركة لوكاس بيتشيك، لكنه سيتعين عليه الانتظار حتى المران الأخير، بينما استبعد قدرة نيكو شولز على اللحاق بالمباراة، بسبب الإصابة.

واعترف المدرب السويسري بحاجة فريقه لشحن طاقته بدعم جماهيره داخل ملعب سيجنال إيدونا بارك، مؤكدًا مدى أهمية المشجعين بالنسبة لأسود الفيستيفال.

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