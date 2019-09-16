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أخبار البلد

رئيس المصرية للاتصالات: أنفقنا 3 مليارات دولار لتطوير الإنترنت منذ عام 2014

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 06:22 م
رئيس المصرية للاتصالات
رئيس المصرية للاتصالات
احمد عبد القوى
أكد عادل حامد العضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات أن الشركة أنفقت منذ عام ٢٠١٤ حتى الآن قرابة ٣ مليارات دولار لتطوير الإنترنت بمصر منهم ٢ مليار خلال آخر عامين.

وأضاف فى مؤتمر صحفى اليوم أن تطوير الإنترنت فى مقدمة اهتمامات الشركة بحيث يستشعر المواطنون بتطوير الإنترنت على مستوى المحافظات المختلفة.

قال إن الشركة بصدد تقديم خدمات متطورة خلال الفترة القادمة ومنها التشخيص عن بعد والذى يعتبر من أهم الملفات التى توليها وزارة الاتصالات اهتماما كبيرا.

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