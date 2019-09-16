قيس سعيد على أعتاب قصر قرطاج .. من هو مفاجأة انتخابات رئاسة تونس؟

مؤهلات قيس سعيد العلميةحصل الدكتور قيس سعيد على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 1985، ودبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري تونس 1986، بالإضافة إلى دبلوم المعهد الدولي للقانون الإنساني بسان ريمو إيطاليا 2001.
مسيرة قيس سعيد المهنية
عمل الدكتور قيس سعيد مدرسا بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة سوسة في الفترة من 1986 إلى 1999، كما عمل أيضا مدرسا بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس منذ 1999، ومديرا لقسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة سوسة في الفترة من 1994 إلى 1999 .
بزوغ شمس قيس سعيد
لم يكن يعلم غالبية التونسيون شئيا عن الدكتور قيس سعيد قبل اندلاع ثورة 2011 في تونس، حتى قامت الثورة وطل عليهم رجل يتقن اللغة العربية الفصحى ويتحدث بأسلوب بسيط ومنمق عبر شاشات التلفيزيون محدثا اياهم ومحللا الإشكاليات القانونية والأمور الدستورية المتعلقة بعلم السياسية والموضوعات الشائكة عقب الثورة.
اعلان قيس سعيد ترشحه لرئاسة تونس
في 27 ديسمبر 2017، فوجئ التونسيون، بإعلان الدكتور قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري، عزمه الترشح لانتخابات الرئاسية التونسية 2019، وقال إن ترشحه ليس حبا في السلطة وإنما من منطلق تحمل المسؤولیة، قائلا: لا أخاف الا الله بالرغم من معرفتي أن الأمر معقد وأن المنظومة القديمة لاتزال قائمة.
مع إعلان قيس سعيد ترشحه لانتخابات الرئاسة التونسية كمرشح مستقل، أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي، والتف حوله الشباب وطلاب الجامعات حتى بات رقم في المعادلة السياسية ومؤشرات استطلاع الرأي في الشارع التونسي.
البرنامج الانتخابي للمرشح قيس سعيد
يتمحور برنامح قيس سعيد الانتخابي على تعديل الدستور عبر ركيزة توزيع السلطة على السلطات المحلية، وإعادة بناء نظام إداري وسياسي من جديد.
عدد الناخبين في تونس
قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إن من له حق التصويت في الانتخابات الرئاسية 7 ملايين و74 ألفا و566 ناخبا، منهم 6 ملايين و688 ألفا و513 ناخبا داخل توتس، و 386 ألفا و53 ناخبا خارجها.
وتجرى الانتخابات الرئاسية التونسية في 30 ألف مكتب اقتراع بـ 4567 مركز اقتراع في الداخل و303 مكتب خارج تونس.