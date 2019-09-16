قيس سعيد على أعتاب قصر قرطاج .. من هو مفاجأة انتخابات رئاسة تونس؟

قيس سعيد مرشح الرئاسة في تونس، قائمة المرشحين، وذلك في أحدث تقارير النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة في تونس، متقدما على أقرب منافس له المرشح السجين نبيل القروى، حيث حصل قيس سعيد على قرابة 19% من إجمالى أصوات الناخبين التي تم فرزها حتى الآن ، مقابل 15% حصل عليها أٌقرب منافس له وهو المرشح السجين نبيل القروي، وأصبح على بعد خطوات قليلة من الوصول إلى قصر قرطاج الرئاسي.



تصدر الدكتورمرشح الرئاسة في تونس، قائمة المرشحين، وذلك في أحدث تقارير النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة في، متقدما على أقرب منافس له المرشح السجين نبيل القروى، حيث حصلعلى قرابة 19% من إجمالى أصوات الناخبين التي تم فرزها حتى الآن ، مقابل 15% حصل عليها أٌقرب منافس له وهو المرشح السجين نبيل القروي، وأصبح على بعد خطوات قليلة من الوصول إلى قصر قرطاج الرئاسي.

من هو قيس سعيد

أستاذ قانون دستوري، من مواليد تونس في 22 فبراير 1958 ، أي يبلغ من العمر حاليا 61 عاما، اشتهر قيس سعيد بإتقانه للغة العربية ومداخلاته الأكاديمية المميزة للفصل في الإشكاليات القانونية المتعلقة بكتابة الدستور التونسي، بعد ثورة 2011 في تونس .



مؤهلات قيس سعيد العلمية حصل الدكتور قيس سعيد على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 1985، ودبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري تونس 1986، بالإضافة إلى دبلوم المعهد الدولي للقانون الإنساني بسان ريمو إيطاليا 2001.



مسيرة قيس سعيد المهنية



عمل الدكتور قيس سعيد مدرسا بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة سوسة في الفترة من 1986 إلى 1999، كما عمل أيضا مدرسا بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس منذ 1999، ومديرا لقسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة سوسة في الفترة من 1994 إلى 1999 .





وشغل قيس سعيد عضوية فريق خبراء الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المكلف بإعداد مشروع لتعديل ميثاق جامعة الدول العربية خلال الفترة من 1989 إلى 1990 .



بزوغ شمس قيس سعيد



لم يكن يعلم غالبية التونسيون شئيا عن الدكتور قيس سعيد قبل اندلاع ثورة 2011 في تونس، حتى قامت الثورة وطل عليهم رجل يتقن اللغة العربية الفصحى ويتحدث بأسلوب بسيط ومنمق عبر شاشات التلفيزيون محدثا اياهم ومحللا الإشكاليات القانونية والأمور الدستورية المتعلقة بعلم السياسية والموضوعات الشائكة عقب الثورة.





اعلان قيس سعيد ترشحه لرئاسة تونس في 27 ديسمبر 2017، فوجئ التونسيون، بإعلان الدكتور قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري، عزمه الترشح لانتخابات الرئاسية التونسية 2019، وقال إن ترشحه ليس حبا في السلطة وإنما من منطلق تحمل المسؤولیة، قائلا: لا أخاف الا الله بالرغم من معرفتي أن الأمر معقد وأن المنظومة القديمة لاتزال قائمة. مع إعلان قيس سعيد ترشحه لانتخابات الرئاسة التونسية كمرشح مستقل، أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي، والتف حوله الشباب وطلاب الجامعات حتى بات رقم في المعادلة السياسية ومؤشرات استطلاع الرأي في الشارع التونسي.