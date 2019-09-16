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رئيس الوزراء: الصناعة بالنسبة لمصر مسألة حياة أو موت.. فيديو

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 06:19 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن زيادة الصادرات بالنسبة للحكومة المصرية هي قضية محورية ولكن هناك عددا كبيرا من التحديات يواجه هذا القطاع.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال تصريحات تليفزيونية أذاعها برنامج حديث المساء على فضائية mbc مصر خلال جولته التفقدية بـ 4 مصانع بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، أن الحكومة حريصة خلال الفترة القادمة علي التغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه الصادرات المصرية.

وتابع رئيس مجلس الوزراء أن تركيز الحكومة ينصب خلال الفترة الحالية على تهيئة المناخ الجيد للقطاع الخاص لكي يعمل، مشيرا إلى أن هناك إجراءات قديمة منذ عشرات السنوات نعمل على إزالتها لكي نسهل الأجواء للقطاع الخاص للانطلاق بقوة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الصناعة بالنسبة لمصر هي مسألة حياة أو موت ويجب أن نعمل على تعميق الصناعة المحلية والتركيز على قطاع الصناعة لأنه الأمل لمصر ويضمن استدامة النمو الاقتصادي.

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