بصورة مع تيتة.. يسرا اللوزى تتشوق لمهرجان الجونة

نشرت الفنانة يسرا اللوزي، صورة جديدة عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، من مهرجان الجونة العام الماضي.





وظهرت يسرا اللوزي عبر الصورة على السجادة الحمراء بمهرجان العام الماضي مع جدتها.





وعلقت يسرا اللوزي على الصورة "من اجمل الصور اللي بحبها مع تيتة عفاف 2018 اثناء الدورة الثانية من مهرجان الجونة.





ولقيت الصورة ردودًا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وكانت أبرز التعليقات "الجميلة يسرا" و"منورة السجادة الحمرا".



