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أخبار العالم

السعودية: الهجوم على منشأتي أرامكو يستهدف إمدادات الطاقة العالمية

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 05:54 م
أرامكو
أرامكو
أ ش أ
أعرب مجلس الشوري السعودي عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة (أرامكو) بمحافظة (بقيق وهجرة خريص) في السعودية، ما خلف أضرارًا على إنتاج الطاقة، مؤكدًا أن تلك الهجمات لا تستهدف الاقتصاد السعودي فقط وإنما تستهدف إمدادات الطاقة العالمية. 

وأكد رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله محمد بن إبراهيم آل شيخ - في بيان أصدر المجلس خلال جلسته اليوم الاثنين حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) - دعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها السعودية للحفاظ على أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها من تلك الأعمال العابثة وغيرها.

ودعا المجلس الدول الشقيقة والصديقة إلى تضافر الجهود لمحاسبة من يقف خلف هذه الهجمات من منظمات أو دول، والمؤيدين لها نظرًا لطبيعة تلك الهجمات وتأثيراتها الاقتصادية على المجتمع الدولي.

كما دعا المجالس الشورية والبرلمانية والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية إلى إدانة تلك الأعمال التخريبية؛ نظرًا لخطرها على المدنيين والاقتصاد العالمي وتأثيرها على التنمية المستدامة في جميع الدول.

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