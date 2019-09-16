بشرة خير.. محمد محمود يشارك في التدريب البدني للأهلي

شارك محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران البدني، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها، والتي أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي في الفترة الماضية.



وخاض محمد محمود، المران البدني لتجهيزه قبل المشاركة في تدريبات الكرة.



وشارك اللاعب في المران البدني الخفيف مع الفريق، ثم استكمل تدريباته مع مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة كانو سبورت التي أقيمت يوم السبت الماضي في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال أفريقيا.



وادى الأهلي مرانه اليوم بدون راحة بعد ساعات من عودة البعثة من غينيا، للاستعداد لمواجهة الزمالك في السوبر المصري والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل.



