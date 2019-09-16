بـ الملابس العمانية.. شاهد أحدث إطلالة لـ الملكة رانيا

نشرت زوجة ملك الأردن عبد الله الثاني، الملكة رانيا العبد الله صورة لها عبر إنستجرام، وعلقت عليها قائلة " ليوم بين أهلي وأخواتي من بلقاوية عمان، في منزل السيدة دينا الحديد القطارنة. غمرتوني باستقبالكم الدافئ وبطيبتكم وكرمكم، بيوتكم عامرة بالخير ان شاء الله دائما # الاردن # حب_ الاردن".



وظهرت الملكة رانيا بـ عباءة عمانية مطرزة يغلب عليها اللون الأحمر، ولم تتكلف فى اختيار الإكسسورات واكتفت بسلسلة رقيقة.



ووضعت الملكة رانيا لمسات هادئة من الميكب المناسب لبشرتها مع روج روز ملائم لإطلالتها الهادئة، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وإليكم الصور التى تبرز تفاصيل إطلالتها.....

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