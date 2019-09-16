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8 جنيهات للكيلو.. نقيب الفلاحين: مصر تصل لمرحلة الاكتفاء الذاتي من الأرز 2020.. فيديو

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:01 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين أن عام 2020 سنصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الأرز ولن نستورد الأرز مرة أخرى. مؤكدا أن كميات الأرز كبيرة والأسعار لن تزيد عن 8 جنيهات للكيلو وسوف يكون هناك هامش ربح جيد لمزارعي الأرز.

وأضاف نقيب عام الفلاحين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حديث المساء عبر فضائية mbc مصر أن الفدان الواحد ينتج ما يقرب من 4 أطنان. مشيرا إلى أن أسعار الأرز المماثل له بالخارج أقل بـ 800 جنيه تقريبا عن أسعاره في العام الماضي ؛ حيث يباع طن الأرز الشعير رفيع الحبة الآن بنحو 3700 وكان العام الماضي لا يقل عن 4400 ويباع الأرز الشعير عريض الحبة بـ3900 تقريبا وكان يباع العام الماضي بـ 4700 جنيه.

وتابع نقيب عام الفلاحين أن الحكومة سمحت بزيادة المساحة المنزرعة للأرز هذا العام إلى 1.1 مليون فدان بزيادة 350 ألف فدان عن العام الماضي.

وأشار الى أن انخفاض أسعار الأرز هذا الموسم سيساهم في دعم الاتجاه إلى تقليل زراعة المحاصيل كثيرة استهلاك المياه والتي يأتي الأرز علي رأسها باستهلاك الفدان لنحو (7 آلاف متر مكعب) مياه طوال فترة زراعته.

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