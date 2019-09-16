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أخبار البلد

رئيس المصرية للاتصالات: الشركة فى مرحلة هيكلة متكاملة

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 06:29 م
رئيس المصرية للاتصالات
رئيس المصرية للاتصالات
احمد عبد القوى
أكد المهندس عادل حامد العضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات أن الشركة حاليا بصدد هيكلة متكاملة بما ياتى بالنفع للعاملين بالشركة والعملاء.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى اليوم أن هيكلة الشركة تقوم على عدة محاور ومنها المنتج نفسه وتقديم خدمات مستحدثة السوق المصرية.

وقال إن الشركة نجحت خلال الفترة الماضية فى تطوير وتحسين أوضاع العاملين كما تم نجاح مشروع المعاش المبكر.

وأضاف أن الشركة تنتهج منهجا أكثر مرونة فى التواصل مع المحافظات لتقديم الخدمات فى وقت أسرع.
رئيس المصرية للاتصالات: الشركة فى مرحلة هيكلة متكاملة
رئيس المصرية للاتصالات: الشركة فى مرحلة هيكلة متكاملة
رئيس المصرية للاتصالات: الشركة فى مرحلة هيكلة متكاملة
رئيس المصرية للاتصالات: الشركة فى مرحلة هيكلة متكاملة
رئيس المصرية للاتصالات: الشركة فى مرحلة هيكلة متكاملة

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