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فن

سيرين عبد النور توجه رسالة لـ نانسي عجرم بخصوص ابنتها ليا .. والأخيرة ترد

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 06:33 م
مصطفى كرم
هنأت الفنانة سيرين عبد النور صديقتها نانسي عجرم بابنتها الصغرى ليا بعد حفل تعميدها أمس.


وعلقت سيرين عبد النور على صورة التي نشرتها الفنانة نانسي عجرم مع ابنتها ليا قائلة "‏يا قلبي 😍 موديلها موديل الله يحميها هي واخواتها وهل العائلة الحلوة 💗💗💗".

لترد الفنانة نانسي عجرم عليها قائلة "‏‎حبيبتي يخليلك ولادك ويحميهم يا رب💗".


وكانت نانسى عجرم وضعت طفلتها ليا شهر فبراير الماضي من زوجها طبيب الأسنان المعروف فادي الهاشم ووالد ابنتيها ميلا وإيلا.

وعلى صعيد آخر، تواصل نانسى عجرم التحضير لألبومها الجديد بعد آخر ألبوماتها الغنائية حاسة بيك الذي طرح في أبريل 2017.

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