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برلمان

برلمانية تطالب بإلغاء الضرائب االجمركية على خامات المنتجات المحلية

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 06:01 ص
برلمانية تطالب بإلغاء
برلمانية تطالب بإلغاء الضرائب االجمركية على خامات المنتجات ا
عبد الرحمن سرحان
أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، بإطلاق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برنامج تحفيز الصادرات المصرية بمقر مجلس الوزراء، مشيرة إلى ضرورة العمل على تنفيذ البرنامج من خلال دعم الصناعة المحلية.

وطالبت "متى"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، من الحكومة بضرورة رفع الأعباء عن تصنيع المنتج المحلي، وإلغاء الضرائب الجمركية المفروضة على الخامات المستوردة التي يتم استخدامها في التصنيع المحلي.

وقالت عضو بجنة الصناعغة بالبرلمان إن دعم الصادرات المصرية سوف يكون له دور بارز في سد العجز في الميزان التجاري، وجعله في صالح مصر، مضيفة: لكن هذا لن يتم إلا من خلال دعم القطاعات الصناعية المحلية والمصدرين المحليين.

كان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أطلق أمس الاثنين، برنامج تحفيز الصادرات المصرية بمقر مجلس الوزراء وشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات عقب إطلاق البرنامج .

ويستهدف البرنامج جعل الصادرات المصرية ركيزة رئيسية لمعالجة عجز الميزان التجاري، كما يستهدف البرنامج خلال السنوات الخمس المقبلة تحسين ترتيب مصر في قائمة الدول المصدرة ومضاعفة الصادرات المصرية من 24.8 مليار دولار إلى 55 مليار دولار.

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