بعد الهجوم على السعودية.. نتنياهو: مستعدون جيدا لاستفزازات إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين إن إسرائيل مستعدة لاحتمال تورطها في أي مواجهة أمريكية-إيرانية بعد الهجمات على منشأتي نفط بالسعودية.



وقال نتنياهو الطامح في إعادة انتخابه في الانتخابات العامة غدا الثلاثاء حين سئل عما إذا كانت إيران قد تسعى لاستفزاز إسرائيل "إنني أهتم بأمننا على أساس 360 درجة، وبوسعي أن أقول لكم إننا مستعدون جيدا".

