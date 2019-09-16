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رياضة

حتى عام 2023 حارس إسباني يجدد عقده مع مانشستر يونايتد

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 06:36 م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
أ ش أ
وقع حارس المرمى الإسباني ديفيد دي خيا، عقدا جديدا مع مانشستر يونايتد يبقى بموجبه مع النادي الإنجليزي حتى عام 2023.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، اليوم الاثنين، أن دي خيا (28 عاما) انضم إلى صفوف "اليونايتد" قادما من أتلتيكو مدريد في 2011، وفاز معهم بالدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" وكأس الاتحاد وكأس الرابطة والدوري الأوروبي.

وصرح دي خيا - عقب توقيعه على تمديد عقده مع "اليونايتد" - بأنه يفتخر بالأعوام الثمانية التي قضاها حتى الآن مع هذا النادي الكبير، معربا عن سعادته بفرصة مواصلة مسيرته الكروية في مانشستر يونايتد.

وفي السياق ذاته، أعرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لليونايتد، عن سعادته بالتزام دي خيا بأن يكون مستقبله مع النادي، مؤكدا أن الحارس الإسباني أثبت بأنه الأفضل في العالم وجزءا مهما من خطط الفريق الإنجليزي.

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