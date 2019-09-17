مقترحات برلمانية لمكافحة شائعات السوشيال ميديا.. إسماعيل نصر الدين: يجب تدريس مادة عن مخاطرها.. عبد العزيز: الحل عن طريق الأسرة والمدرسة والمسجد والإعلام.. ماجدة نصر: عقوبات رادعة تنتظر مروجيها

إسماعيل نصر: نحتاج إلى تدريس مادة عن مخاطر السوشيال ميديا

أحمد عبد العزيز: تعتبر سلاحا صامتا لتحطيم معنويات الشعب المصري

ماجدة نصر: لا بد من نشر الوعي والثقافة لطلاب الجامعات والمدارس





تعد مواقع التواصل الاجتماعي أحد أهم أشكال الإعلام الجديد، حيث أحدثت طفرة ليس فقط في مجال الاتصال بين الأفراد والجماعات بل في نتائج وتأثير هذا الاتصال، فقد نقلت الإعلام إلى آفاق غير مسبوقة، ومنحت مستخدميه فرصا كبيرة للتأثير والانتقال عبر الحدود بلا رقابة.





وكان أشد ما عانت منه الدولة المصرية منذ اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 وإزاحة جماعة "الإخوان" الإرهابية عن حكم مصر،هى اعتماد المنظمات الدولية والجماعات الإرهابية على السوشيال ميديا عبر كتائبها الالكترونية فى بث عدد لا يعد ولا يحصى من الشائعات بهدف إعاقة الدولة عن المُضي قدما في مسيرة التنمية، وإشاعة جو من الخوف والقلق يساعد في تهيئة بيئة مناسبة للإرهابيين الذين يستهدفونها بتمويل مشبوه من أعدائها، وخاصة في فترة ما بعد 30 يونيو.





واقترح النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، تدريس مادة تحت عنوان "السوشيال ميديا وخطورتها على المجتمع"، وذلك بداية من المرحلة التعليمية الإعدادية، وحتى التخرج سواء من الكليات أو الدبلومات الفنية، على أن تبحث الوزارة إن كانت مادة رسوب ونجاح وتضاف درجاتها للمجموع من عدمه.





وأوضح "نصر الدين"، أن التعلم هو الوسيلة الوحيدة للبناء والتنمية والتقدم، ولهذا لابد أن يواكب النظام التعليمى فى مصر مجريات ومتغيرات الأمور فى مختلف بلدان العالم، ولا تقتصر المناهج على المتوارث منذ عشرات السنين، فهناك دائما كل لحظة جديد فى ظل التطور التكنولوجى وعصر الجيل الرابع والخامس وعلى المناهد التعليمية ان تواكب هذا التطور.





وأشار عضو البرلمان، إلى أن السوشيال ميديا اصبحت سلاحا خطيرا، تستغله بعض الدول والجماعات فى تنفيذ مخططات خطيرة، وأصبحت الحروب الآن الكترونية، من خلال شاشات التليفون المحمول فى أيدى كل الشباب، ولهذا لابد من توعية الشباب والمواطنين بشكل عام بأهمية ما يقومون بنشره عبر صفحاتهم وعدم تصديق كل ما يقال أو يرونه او يسمعونه فهناك من التطورات الحديثة الآن ما يجعل صورة فى عمل فنى يصدرها البعض على أساس أنها حدث فى بلدة ما وفى النهاية يتم الكشف ان الموضوع شائعة ولا أساس له من الصحة ولهذا لابد من توعية المجتمع بهذا ولا يوجد أفضل من التعليم لتحقيق الهدف المنشود.





ومن جانبها طالبت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بضرورة قيام جميع المدارس على والجامعات على مستوى الجمهورية بنشر الثقافة والوعي بين الطلاب والتلاميذ، وتوضيح كيفية التأكد من مصدر الخبر وعدم تلقي الإشاعة وترويجها بشكل عشوائي دون التأكد من مصدرها.





وأضافت في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر عاشت فترة قاسية قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد، من تدهور الأمن، وكذلك تراجع الاقتصاد وغيرها، ولكن بعد توليه تحققت إنجازات عديدة لم تشهدها مصر منذ سنوات كبيرة، وذلك جعل عددا من الحاقدين على مصر يتجهون إلى ترويج الشائعات المغرضة للنيل من كيان الدولة المصرية.





وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي إلى أنه لابد من التصدي إلى هذه الشائعات من خلال التوعية والثقافة وتناول شرح كيفية عمل الشائعة وترويجها، كما تم خلال مؤتمر الثامن الوطني للشباب.





وأكدت النائبة أن هناك عقوبات صارمة سوف يتناولها البرلمان خلال دور انعقاده الخامس والاخير تعاقب كل من مروجي الشائعات على السوشيال وغيرها من الوسائل الأخرى معتبرة هذه الأفعال نوع من أنواع الإرهاب وفساد الدولة.





ومن جهته، قال أحمد عبدالعزيز أمين تنظيم حزب المؤتمر، إن الرقابة الأسرية، وتكامل الدور التوعوي بين البيت والمدرسة والمساجد، ووسائل الإعلام لمواجهة خطورة وسائل السوشيال ميديا أصبحت أمرا غاية الاهمية لتوجيه النشء التوجيه المناسب لكيفية التعاطي مع خطورتها يصنع اجيالا قادرة على استخلاص المعلومة الصحيحة للاستفادة منها ونبذ المعلومة المغلوطة وتنبية الغير من مخاطرها.





وأضاف احمد عبد العزيز خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" أن مواقع السوشيال ميديا تستخدم كسلاح صامت لهدم أي قوة اجتماعية أو سياسية منظمة وفاعلة، وذلك عن طريق نشر الشائعات التي تؤدي إلى صناعة الوعي الزائف ومن ثم تحطيم معنويات الشعب والتشكيك دائما في مؤسسات الدولة الوطنية.





وأضاف عبد العزيز" ؛ أنه يتم استغلال مواقع السوشيال ميديا كجزء من حروب الجيل الرابع والتي تعد بمثابة أداة لتوجيه الرأي العام وتصدير أزمات متتالية غير حقيقية، تؤثر على كفاءة وطاقات مواطني الدولة المصرية، ويظل المواطن مشغولا دائما بالشائعات التي تعرض عليه يوميا من خلال مواقع السوشيال، دون أن يكون لديه أي وقت للتفكير من أجل أن يبدع في تلبية احتياجاته، ويشارك في التنمية المنشودة، ليتحول عاتق التنمية الى عاتق أفراد الدولة ككل، ويصبح المواطن شريكا في عملية بناء الدولة الحديثة.



