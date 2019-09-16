رئيس "المصرية للاتصالات": تركيب 180 ألف راوتر منذ 25 أغسطس

صرح المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات بأن الشركة قامت بتركيب حوالى ١٨٠ ألف راوتر منذ يوم ٢٥ اغسطس الماضى حتى الآن .



وقال خلال مؤتمر صحفى إن الشركة بصدد تقديم خدمات مستحدثة بشكل مستمر ولا سيما فى مجالات الانترنت .



وأضاف أن الشركة بصدد الظهور فى شكل شاب يتناسب مع طبيعة المجتمع المصرى .



وأكد أن المصرية للاتصالات دائما وأبدا داعمة للعمل المجتمعى ولا سيما ملفى التعليم والصحة.