بطريقة مبتكرة .. حضري سلطة الجمبري بالأفوكادو

يحتوي الجمبري على عناصر مفيدة لجسم الإنسان فينصح بتناوله دائمًا للأطفال والكبار، فنقدم وصفة طبق سلطة الجمبري والبيض بطريقة مبتكرة وفقًا لموقع "prevention"



مكونات سلطة الجمبري

1/2 كيلو جمبري مقشر

شرائح من البصل الأحمر

طماطم

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ملح

فلفل

1 ملعقة كبيرة منزيت الزيتون

عنب

كزبرة خضراء

4 قطع أفوكادو

2 بيض مسلوق قطع



طريقة التحضير

* احضر وعاء كبيرا ونضع البصل مع عصير الليمون ونصف ملعقة ملح ونترك المزيج لمدة 5 دقائق.

* تسخين 1/2 ملعقة كبيرة من الزيت في مقلاة ونضع الجمبري، وربع ملعقة صغيرة من الملح والفلفل مع التقليب الجيد لمدة 3 دقائق.



* إضافة الطماطم مع خليط البصل، ثم الخس والكزبرة الخضراء.

* تحضير طبق خاص بالسلطة ووضع خليط البصل بالطماطم والخس، ونضع في النهاية الجمبري بالبيض من أعلى، وإضافة العنب والأفوكادو حسب الرغبة.