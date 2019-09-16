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مرأة

بطريقة مبتكرة .. حضري سلطة الجمبري بالأفوكادو

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 11:30 م
صدى البلد
قسم المرأة
يحتوي الجمبري على عناصر مفيدة لجسم الإنسان فينصح بتناوله دائمًا للأطفال والكبار، فنقدم وصفة طبق سلطة الجمبري والبيض بطريقة مبتكرة وفقًا لموقع "prevention"

مكونات سلطة الجمبري
1/2 كيلو جمبري مقشر
شرائح من البصل الأحمر
طماطم
2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون
ملح
فلفل
1 ملعقة كبيرة منزيت الزيتون
عنب
كزبرة خضراء
4 قطع أفوكادو
2 بيض مسلوق قطع

طريقة التحضير
* احضر وعاء كبيرا ونضع البصل مع عصير الليمون ونصف ملعقة ملح ونترك المزيج لمدة 5 دقائق.
* تسخين 1/2 ملعقة كبيرة من الزيت في مقلاة ونضع الجمبري، وربع ملعقة صغيرة من الملح والفلفل مع التقليب الجيد لمدة 3 دقائق.

* إضافة الطماطم مع خليط البصل، ثم الخس والكزبرة الخضراء.
* تحضير طبق خاص بالسلطة ووضع خليط البصل بالطماطم والخس، ونضع في النهاية الجمبري بالبيض من أعلى، وإضافة العنب والأفوكادو حسب الرغبة.

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