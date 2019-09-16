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مرأة

باستخدام الكحل والكونسلر .. 4 خطوات تجعلك أكثر جاذبية

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:53 م
بإستخدام الكحل والكونسلر
بإستخدام الكحل والكونسلر .. 4 خطوات تجعلك أكثر جاذبية
قسم المرأة
تحاول أن تظهر كل فتاة بإطلالة جديدة يوميًا، ولكن تحدث بعض الأشياء التي تعكر مزاجها عند الخروج من المنزل، مثل وجود هالات سوداء أو وجود مناطق داكنة في بشرتها، فنقدم 4 طرق لإظهارك بشكل أكثر جذابية، وفقًا لموقع "prevention".

النوم الهادئ
يحتاج الإنسان إلى النوم لـ8 ساعات متواصلة،حتى يشعر الجسم والجهاز العصبي بالراحة، ومن وقت إغلاق العين فتظهر أعراض الحساسية والشيخوخة عليها وتسبب دوائر صغيرة أسفلها، فتحتاج العين أيضًا لوقت كافِ من النوم.

الكحل الأبيض
يستخدم الكحل الأبيض داخل العين، أو على المنطقة المظلمة في العين حتى تظهر بشكل جميل.

كريم بالكولاجين
استخدام كريم يحتوي على الكولاجين من العناصر الهامة في التجميل، لمعالجة الهالات السوداء وترطيب الجلد أسفل العين.

الكونسلر
تختار الفتاة درجة الكونسلر أو خافي العيوب بدرجة افتح من بشرتها الطبيعية،وتضعه بفرشاة صغيرة على المناطق التي تحتوي على العيوب، أو المناطق الداكنة.

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