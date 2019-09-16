الصفاقسي التونسي يفسخ التعاقد مع مدرب الزمالك السابق

أعلن نادي الصفاقسي التونسي عن فسخ التعاقد مع المدرب الصربي نيبوشا يوفيتش، المدير الفني لنادي الزمالك السابق، بسبب النتائج السلبية التي حققها الفريق خلال الفترة الماضية.



وكشفت الصفحة الرسمية لنادي الصفاقسي التونسي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ان فسخ التعاقد جاء بالتراضي بين الفريقين.



وجاء القرار بعدما تعرض فريق الصفاقسي التونسي للخسارة من نادي بارداو الجزائري بالكونفدرالية.



وتولى نيبوشا يوفيتش الادارة الفنية لنادي الصفاقسي التونسي منذ اقل من شهرين.