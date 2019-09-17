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برلمان

برلمانية تطالب بتوفير حوافز للمستثمرين المحليين

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 03:01 ص
النائبة إيفلين متي
النائبة إيفلين متي
عبد الرحمن سرحان
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، إن زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر أمر ضروري للغاية، لاسيما وأن الاقتصاد المصري في أشد الحاجة إلى ذلك، بما يحفظ لمصر والاقتصاد المصري حقوقها.

وأضافت "متى"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن زيادة بريطانيا استثماراتها داخل مصر، أمر ضروري للغاية، يجب أن تستغله مصر، مشيرةً إلى أن قدوم المستثمرين وتزويد مشروعاتها الاستثمارية في مصر، يأتي بسبب الحوافز التي تقدمها مصر لهذه الفئات.

طالبت النائبة إيفلين متى أن يكون هناك حوافز ومميزات للمستثمرين المحليين، مماثلة للمستثمرين الأجانب.

والتقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتور اندرو موريسون، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووزير شؤون التنمية الدولية بالمملكة المتحدة، خلال زيارته لمصر، بحضور السير جيفرى أدامز، سفير بريطانيا لدى القاهرة والسفير رضا بيبرس، المشرف علي القطاع الأوروبي بالوزارة.

بحث الجانبان، زيادة الاستثمارات البريطانية فى مصر فى ظل كونها أكبر الدول المستثمرة فى مصر، والتي وصلت إلى 47.4 مليار دولار في ظل وجود 1816 شركة بريطانية تعمل في مصر، كما ناقش الجانبان التعاون فى تمويل المشروعات التنموية خاصة فى الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برامج التعليم ومبادرات الرعاية الصحية، إضافة إلى التعاون المستقبلي مع بريطانيا في قطاع النقل، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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