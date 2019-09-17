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أصل الحكاية

يتناول أتباعها الماريجوانا لزيادة إيمانهم.. ما ديانة الراستفارية التي اعتُرف بها بموجب حكم قضائي؟

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 07:50 ص
بوب مارلي أحد اتباع
بوب مارلي أحد اتباع الراستفارية
عبدالله قدري
اعترفت كينيا بالراستافارية دينا جديدا يجب أن يعامل على قدم المساواة مثل الأديان الأخرى، حسب حكم قضائي.

وجاء الحكم انتصارا لفتاة طردت من إحدى المدارس في كينيا لأنها تمشط شعرها على شكل ضفائر وهي طريقة يراها أنصار الراستفارية لها طابع أو محسة دينية وروحية.

وقال القاضي في حيثيات حكمه، إن قرار المدرسة بطرد الفتاة غير صحيح لأن تصفيف شعرها جاء لاعتقادها بالراستفارية.
فما هي الراستفارية التي اعتُرف بها في كينيا؟

هي الديانة التي تقبل الإمبراطور هيلا سيلاسي الأول، الإمبراطور السابق لأثيوبيا، كتجسيد للرب، كما يراه متبعو تلك الديانة كجزء من الثالوث المقدس بوصفه المسيح المذكور في الإنجيل.

الغناء سبب انتشار الراستفارية

من أهم انتشار الراستا في العالم هو المغني بوب مارلي وموسيقى الريجي حول العالم والتي أوجدت نوعًا من الاهتمام بهذه الحركة الدينية،. ذلك اللون الغنائي الذي ينتمي للرستفاريين وتميز بلون خاص في الغناء والشكل الذي جذب إليه ملايين الناس حول العالم.
علاقة جدائل الشعر بالراستفارية

ترتبط جدائل الشعر ارتباطًا وثيقًا بالديانة وأتباعها وأن كانت غير مقصورة عليهم فقط، سبب تلك الجدائل هي التفسير الانجيلي في جزء من الديانة.

معتقدات الراستفارية

يعتقد الرستافاريون أن الإمبراطور هيلاسيلاسي هو الإله الحي، وأن الإنسان الأبيض كائن أدنى من الأسود، وأن إثيوبيا هي الجنة وجامايكا هي الجحيم، وأن إمبراطور إثيوبيا الذي لا يقهر يعد لإعادة ذوي الأصول الإفريقية لإثيوبيا، كما يؤمنون أن السود سيحكمون العالم في المستقبل القريب.

ليس للرستفاريين بناء محدد للعبادة، لكنهم يلتقون ويتبادلون الأحاديث، ويدخلون الماريجوانا لإضفاء أجواء روحانية وتأملية على تلك الجلسات، حسب معتقداتهم.

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