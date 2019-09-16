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أخبار البلد

كم عدد مستخدمي المحمول في المصرية للاتصالات ؟ ..شاهد

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:13 م
المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات WE
احمد عبد القوى
أعلن المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، أن ترتيب مصر تقدم عالميا 11 مركزًا فى قائمة متوسط سرعات الإنترنت في دول العالم.

وأضاف المهندس عادل حامد، خلال مؤتمر صحفى، أن الشركة حاليًا لديها ٤ ونصف مليون عميل فى المحمول وفى تزايد مستمر.

وقال المهندس عادل حامد، إن الشركة بصدد تقديم العديد من مبادرات التحول الرقمي باعتباره من أهم الملفات التى تهتم بها الدولة فى المرحلة الأخيرة.

وأوضح المهندس عادل حامد، أن الشركة تقدم خدمات بنية تحتية على أعلى مستوى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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