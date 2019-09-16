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تعليم

مكافحة التطرف ودور الشباب فى دعمه ندوة في جامعة الفيوم

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:16 م
ندوة جامعة الفيوم
ندوة جامعة الفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
نظمت جامعة الفيوم، تحت إشراف الدكتور محمد عيسى سيد القائم بأعمال رئيس الجامعة، ندوة بعنوان (الخطاب المكافح للتطرف ودور الشباب في دعمه).

وحاضر فيها الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير التدريب بدار الإفتاء المصرية، وذلك فى إطار استمرار فعاليات معسكر إعداد القادة تحت عنوان، (الفيوم وطنية) الذي يعقد خلال الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر الجاري .

وفى بداية الندوة رحب الدكتور محمد عيسى القائم بأعمال رئيس الجامعة، بالضيف داعيا الطلاب المشاركين إلى ضرورة الاستفادة القصوى من فعاليات المعسكر وأن يكونوا قادة رأى لنشر الفكر المعتدل الوسطى فى المجتمع مثنيا على الجهود المبذولة لإتمام العمل وعلى التزام الطلاب بنموذج السلوك الجامعي.

وبدأ الدكتور عمرو الورداني ندوته بالاستكشاف والعصف الذهني لرفع الواقع واكتشاف المغالطات التي تسربت من قنوات الفكر المتطرف إلى عقول شبابنا اليوم مبينًا مفهوم الخطاب الديني والتطرف بمستوييه الجزئي والشامل، وأوضح أن الفكر المتطرف ينقسم من حيث المجال إلى تطرف فكرى وتطرف حياتى محللا واقع خطاب التطرف الذى يتصف ببعض الصفات منها الطبقية الدينية وبراجماتية العلاقات وحتمية الصدام ومركزية النظرة للجسد والصورة.

كما قدم الدكتور عمرو الورداني معايير يمكن من خلالها الحكم على الخطاب الديني المعتدل ثم أجاب على أسئلة الطلبة والطالبات التي تناولت المفاهيم الخاطئة وطريقة تصحيح هذة المفاهيم بشكل يتسم بالحكمة وتقديم البرهان لإثبات الفكرة.

في نهاية المحاضرة قدم الدكتور محمد عيسى درع جامعة الفيوم الدكتور عمرو فهمى تقديرا لجهودة فى مكافحة الفكر المتطرف.

مكافحة التطرف ودور الشباب فى دعمه ندوة في جامعة الفيوم
مكافحة التطرف ودور الشباب فى دعمه ندوة في جامعة الفيوم
مكافحة التطرف ودور الشباب فى دعمه ندوة في جامعة الفيوم
مكافحة التطرف ودور الشباب فى دعمه ندوة في جامعة الفيوم
مكافحة التطرف ودور الشباب فى دعمه ندوة في جامعة الفيوم

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