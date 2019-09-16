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مرأة

لضمان نجاح الروج .. 3 طرق للمساعدة على جمال الشفاه

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 08:53 م
لضمان نجاح روج ..
لضمان نجاح روج .. 3 طرق للمساعدة على جمال الشفاه
قسم المرأة
تهوى الكثير من الفتيات وضع أحمر الشفاه، ولكن قبل أن تبدأ في وضعه يجب اتباع 3 طرق لإظهار الشفاه بطريقة جذابة، وذلك وفقًا للنصائح التي يقدمها موقع "prevention"

ترطيب الشفاه
يعد ترطيب جلد الشفاه أحد الطرق المهمة في جعل الشفاه أكثر جاذبية، ويكون ذلك عن طريق وضع المرطب يوميًا قبل النوم، او قبل استخدام احمر الشفاه بساعة على الأقل.

التقشير بالسكر
بعد وضع المرطب وقبل وضع لون للشفاه، قومي بتقشير الشفايف عن طريق قطعة قطن وحبات من السكر مع العسل.

تحديد الشفاه
قبل البدء في وضع لون على الشفاه، تُرسم الشفاه بقلم تحديد بنفس لون درجة الروج.

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