أحال مدير المدرسة للتحقيق .. وكيل التعليم بالفيوم يطمئن على المدارس للوقوف على حالتها

قام الدكتور محمد عبدالله وكيل وزارة التعليم الفيوم، بجولة لمتابعة عدد من مدارس الفيوم، للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية، وانتظام العمل، حيث زار مدرسة الشهيد عبدالمنعم أحمد محمد عباس إدارة سنورس التعليمية، وتفقد قاعات رياض الأطفال وتحاور مع أطفال الروضة حول بث روح الولاء والانتماء في نفوس الأطفال .



كما تفقد وكيل وزارة التعليم الفيوم الصفين الأول الثاني الابتدائيين أثناء تدريس مادة اللغة العربية ، وناقش التلاميذ على السبورة للوقوف على المستوى العلمي ، ونبه مشددًا على معلمي الصفوف الأولى بضرورة زرع روح الولاء والانتماء في نفوس التلاميذ منذ الصغر.



ونبه على إدارة المدرسة بضرورة تسليم الكتب الدراسية فورًا لجميع التلاميذ دون التقيد بالمصروفات الدراسية، وكذلك الاهتمام بنظافة المدرسة والفصول الدراسية.



كما قرر وكيل تعليم الفيوم ، إحالة مدير المدرسة للتحقيق بسبب وجود الدراجات البخارية، والرواكد الخشبية بالمدرسة،وكذلك عدم نظافة فناء المدرسة والحمامات، وعدم تواجد طفايات الحريق.



كما تابع وكيل تعليم الفيوم ، يرافقه الدكتور منتصر الشماع مدير عام إدارة سنورس التعليمية، مدرسة جرفس للتعليم الأساسي بسنورس، حيث تفقدا قاعات رياض الأطفال بالمدرسة ، وتابعا معمل العلوم وحجرة المكتبة.



وقرر عبدالله ، ضرورة إجراء صيانة آلة التصوير وعدد 4 أجهزة كمبيوتر فورًا ، وذلك لاستخدامها فى خدمة العملية التعليمية بالمكتبة، وأنذر مسئول التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي بسبب عدم انضباط الإشراف اليومي بالمدرسة ، وعدم وجود الطفايات ، ووجود دراجات بخارية بالمدرسة ، وكذلك تواجد الرواكد الخشبية.



كما نبه على إدارة المدرسة بضرورة الإشراف المستمر على التلاميذ أثناء الدخول والخروج وخلال اليوم الدراسي ، ونظافة الحمامات والفصول الدراسية ، وعدم دخول الدراجات البخارية داخل المدرسة.