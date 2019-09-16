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رياضة

تدريبات شاقة من ميدو لمصر المقاصة استعدادا لأسوان فى الدوري

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:15 م
مصر المقاصة لكرة
مصر المقاصة لكرة القدم
محمد رشاد
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة بدورة الجونة الودية، المركز الثالث بالبطولة التي أقيمت أول سبتمبر الجارى وتخللها مباراتين مع الجونة وأسوان، حيث خسر الفريق الفيومى مباراة وفاز فى الأخرى.

واستقر الجهاز الفنى للمقاصة على خوض تدريباته المعتادة للفريق على أحد الملاعب الفرعية فى استاد الدفاع الجوي، وذلك استعدادًا لمواجهة أسوان فى أول مباراة للمقاصة بالدورى العام فى الموسم الجديد.

واكتملت صفوف المقاصة بعد عودة الثنائى الأفريقى شيمس بيكلى، نجم المنتخب الإثيوبي، وخالد أوتشو نجم المنتخب الأوغندى لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة الذى أقيم مساء أمس، بعد مشاركة اللاعبين مع منتخبي بلادهما فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

كما أكد الدكتور أمين رفعت طبيب المقاصة أن شريف حازم مدافع الفريق الفيومى تعافى تمامًا من الإصابة وأصبح جاهزًا للتدريبات ويقوم الجهاز الفنى بتجهيزه فنيًا للوصول إلى أعلى فورمة قبل انطلاق الموسم الجديد.

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